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धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस जिले में दो दिन की छुट्टी घोषित, जानें कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?

Dhamtari Government Holiday: धमतरी जिले में वर्ष 2026 के लिए दो स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के आदेश के अनुसार 19 अक्टूबर को महाअष्टमी और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर छुट्टी रहेगी।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Oct 18, 2026

Chhattisgarh Local Holidays

धमतरी जिले में स्थानीय अवकाश घोषित (Photo Source- Patrika File Photo)

Chhattisgarh Local Holidays: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लोगों के लिए स्थानीय अवकाश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने वर्ष 2026 के लिए जिले में दो स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। इन दोनों तारीखों को जिले में निर्धारित सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। हालांकि, स्थानीय अवकाश के दौरान बैंक और कोषालय खुले रहेंगे।

Dhamtari Collector Order: कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जारी किया आदेश

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इन छुट्टियों का निर्धारण स्थानीय पर्वों और त्योहारों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि जिले के लोग पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकें। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में दोनों स्थानीय अवकाश की तारीखें स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार, अक्टूबर और नवंबर महीने में एक-एक दिन स्थानीय छुट्टी रहेगी।

19 अक्टूबर को महाअष्टमी पर रहेगी छुट्टी

जारी आदेश के मुताबिक, सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को महाअष्टमी के अवसर पर धमतरी जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दिन जिले के संबंधित सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी। महाअष्टमी नवरात्र के प्रमुख दिनों में से एक है। इस अवसर पर श्रद्धालु देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।

9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर स्थानीय अवकाश

धमतरी जिले में दूसरा स्थानीय अवकाश सोमवार 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर घोषित किया गया है। गोवर्धन पूजा का पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग परंपरागत रूप से पूजा-अर्चना करते हैं और त्योहार मनाते हैं। स्थानीय अवकाश घोषित होने से जिले के लोगों को त्योहार के अवसर पर अपने पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

बैंक और कोषालय रहेंगे खुले

स्थानीय अवकाश को लेकर प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दोनों दिनों में बैंक और कोषालय खुले रहेंगे। यानी स्थानीय छुट्टी के बावजूद बैंकिंग और कोषालय से संबंधित कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा। इसलिए बैंक या कोषालय से जुड़ा जरूरी काम करने वाले लोगों को इन तारीखों पर जाने से पहले संबंधित कार्यालय के कामकाज की जानकारी ले लेनी चाहिए।

धमतरी जिले में स्थानीय अवकाश की तारीखें

धमतरी जिले में वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश इस प्रकार हैं:
19 अक्टूबर 2026, सोमवार — महाअष्टमी
9 नवंबर 2026, सोमवार — गोवर्धन पूजा

जिले के लोगों को सलाह है कि इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी सरकारी और अन्य कामों की योजना बनाएं। स्थानीय अवकाश के दौरान बैंक और कोषालय खुले रहने का प्रावधान है, जबकि अन्य संबंधित कार्यालयों में आदेश के अनुसार छुट्टी रहेगी।

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Updated on:

18 Oct 2026 01:29 pm

Published on:

18 Oct 2026 01:29 pm

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