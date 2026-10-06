वेतन से लेकर स्थानीय रोजगार तक… बालाजी प्लांट में मजदूरों के प्रदर्शन से मचा हंगामा, प्रबंधन ने जारी किया पत्र

ज्ञापन पर बड़ी संख्या में मजदूरों के हस्ताक्षर थे। इसके बाद सोमवार को समाज सेवक प्रिंस देहरे की अगुवाई में सुबह आठ बजे से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उद्योग के खिलाफ अपनी मांगो को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए। लगभग नौ घंटे तक चले आंदोलन के बाद प्रबंधन ने एक पत्र जारी किया है इसकी पुष्टि पत्रिका नहीं करता लेकिन मजदूरों कि हक के लिए सडक़ पर उतरे प्रिंस देहरे ने बताया कि माह में चार अवकाश, मजदूरी दर में इजाफा, चिकित्सा सुविधा सहित कुछ मांग प्रबंधन ने मान ली है। कुछ मांग जिस पर संदेह है उसमें मंगलवार को साफ-साफ जानकारी प्रबंधन के द्वारा देने की बात कही गई है।