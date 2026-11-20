उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में रोजाना 1200 से अधिक में मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही रहती है। दोनों संस्थानों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुल चार आरओ मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन लंबे समय से इनके खराब होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मशीनों के फिल्टर सिस्टम काम नहीं करने के बावजूद पेयजल की आपूर्ति जारी थी। शिकायत मिलने पर पत्रिका की टीम ने अस्पताल पहुंचकर पड़ताल की थी। मौके पर आरओ मशीनों के फिल्टर सिस्टम बंद मिले थे। इसके बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था।