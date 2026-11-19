जानकारी के अनुसार करीब 35 हजार रुपए कीमत वाली ई-स्कूटर लगभग 70 हजार रुपए में बेची जा रही है। ग्राहकों को 10 महीने के भीतर पूरी रकम कैशबैक के रूप में लौटाने का भरोसा दिया जा रहा है। ग्राहकों से ली गई राशि सीधे कंपनी के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। इसके बाद कंपनी ऑनलाइन टैक्स इनवॉइस जारी करती है। स्थानीय सप्लायर की भूमिका राशि जमा कराने तक सीमित बताई जा रही है। ग्राहकों को रसीद नहीं देने की बात भी सामने आई है।