Drivers Protest: छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों का स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन, बसों और ऑटो के थमे पहिए, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ का कहना है कि ड्राइवरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग आयोग बनाया जाना चाहिए। संघ के मुताबिक, ड्राइवरों के कामकाज, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आंदोलन के तहत संघ तीन मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इनमें ड्राइवर आयोग का गठन प्रमुख मांग बताई जा रही है। संघ चाहता है कि सरकार ड्राइवरों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस व्यवस्था बनाए।