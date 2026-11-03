4800 KM की उड़ान के बाद गिधवा पहुंचे विदेशी मेहमान, अब क्यों छोड़ सकते हैं अपना ठिकाना? जानें

Siberian Migratory Birds: बेमेतरा जिले के मोहभट्टा और गिधवा-परसदा वेटलैंड में साइबेरिया से आए दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ने क्षेत्र को राष्ट्रीय पक्षी मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई है। हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर यहां पहुंचे इन विदेशी मेहमानों के लिए अब तेज आवाजें परेशानी का कारण बन रही हैं। पक्षी विहार के आसपास के गांवों में बंदरों को भगाने के लिए भरमार बंदूकों से फायरिंग किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे पक्षियों के प्राकृतिक आवास और उनके व्यवहार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।