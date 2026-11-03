Bemetara News: घर लौटने की उम्मीद में बस में बैठे थे मासूम, अचानक खेत में जा गिरी स्कूल बस

इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजने की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं उनकी चिंता बढ़ा देती हैं। खासकर बस चालक की फिटनेस, वाहन की तकनीकी स्थिति और बच्चों को ले जाने के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। घायलों की संख्या, उनकी चोटों की गंभीरता और हादसे की वास्तविक वजह को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।