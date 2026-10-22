Water Crisis: छत्तीसगढ़ के 54 गांवों में गहराया जलसंकट, सरकारी योजना के दावों की निकली हवा

नांदघाट निवासी लेखराम वर्मा ने नदी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि जहां कभी 20 से 30 फीट पानी रहता था, वहां अब लोग चप्पल पहनकर चल रहे हैं। उन्होंने एनीकट के संधारण, तटबंध निर्माण और स्थायी जल संरक्षण उपायों की जरूरत बताई। टंकियों की सफाई पर उठे सवाल: नवागढ़-छितापार टंकी के पास रहने वाले टिंकू ने छह साल से सफाई नहीं होने की बात कही। छेरकापुर के देवादास चतुर्वेदी ने भी सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने नदी संरक्षण, नियमित टंकी सफाई और स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग की है।

