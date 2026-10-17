बेमेतरा की बेटी का कमाल, 10 हजार में बनाया अनोखा उपकरण, स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान में बनेगा मददगार

कोमिका ने परिवार में स्तन कैंसर के कारण हुई असमय मौतों को करीब से देखा है। इस अनुभव ने उन्हें झकझोर दिया और उनके मन में इस बीमारी की शुरुआती पहचान में मदद करने वाला उपकरण बनाने का विचार आया। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया और अपनी सोच को प्रोटोटाइप का रूप दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद कोमिका ने हार नहीं मानी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से अपने नवाचार को तैयार किया। कोमिका के पिता राजमिस्त्री हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से आने वाली कोमिका ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित किया कि बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी जज्बा और सही मार्गदर्शन है।