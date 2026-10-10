Bemetara News: परिवार से सच छिपाने के लिए रची झूठी कहानी, बच्चा चोरी के मामले में हुआ खुलासा

पुलिस के कराई गई चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट में घटना दिनांक के आसपास महिला के गर्भवती होने या प्रसव होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में हुई पूछताछ में महिला ने अपना अपराध और झूठी कहानी गढऩे की बात स्वीकार कर ली। संपूर्ण विवेचना के बाद झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने पर महिला के विरूद्ध बीएनएस की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के साथ बेमेतरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी घटना के संबंध में हमेशा सही और तथ्यात्मक जानकारी ही पुलिस को दें तथा मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने से बचें।