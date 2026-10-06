नशीली दवा पिलाकर प्रसव, महिला को होश आया तो गायब था नवाजात, बेमेतरा पुलिस हैरान

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन विशेष जांच टीमों का गठन किया है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए पीड़िता की सास मूर्तिया बाई ने बताया कि 3 अक्टूबर की दोपहर करीब एक से दो बजे के बीच उनकी बहू के पेट में अचानक तेज दर्द उठा था। उस वक्त घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था; पति मवेशी चराने बाहर गया था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदार के कार्यक्रम में दूसरे गांव गए थे। दर्द से कराहती महिला की आवाज सुनकर लाल कपड़े पहने एक अज्ञात महिला घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने मदद का झांसा देकर एक अन्य महिला को बुला लिया और पीड़िता को ग्लास में कोई संदिग्ध दवाई घोलकर पिला दी, जिसके तुरंत बाद पीड़िता बेहोश हो गई।