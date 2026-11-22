Bemetara News: पहले अरबन, अब अकवान चक्रवात की मार!(photo-AI)
Bemetara News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पहले अरबन चक्रवात के कारण धान की फसल को नुकसान झेल चुके किसानों के सामने अब अकवान चक्रवात के असर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश और लगातार खराब मौसम के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल पर एक बार फिर नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम की इस दोहरी मार से किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से प्रभावित खेतों का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
जिले के किसानों का कहना है कि पहले अरबन चक्रवात और बारिश के कारण धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। किसान किसी तरह मौसम सामान्य होने और खेतों में बची हुई फसल को संभालने की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन अब अकवान चक्रवात के प्रभाव से एक बार फिर मौसम बिगड़ गया है। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित होने की आशंका है। किसानों के मुताबिक, जो फसल पहले बारिश के बाद सूखने की स्थिति में पहुंच रही थी, उसके भी खराब होने का खतरा बढ़ गया है।
किसानों का कहना है कि धान की खेती में पहले ही काफी मेहनत और लागत लग चुकी है। फसल तैयार करने के लिए खाद, बीज, मजदूरी और अन्य कृषि कार्यों पर खर्च किया गया है। ऐसे में लगातार बारिश होने से फसल खराब होने की आशंका उनके लिए बड़ी चिंता बन गई है।
पहले हुई बारिश और चक्रवात से नुकसान झेल चुके किसानों को अब दोबारा मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को डर है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो खेतों में खड़ी फसल को और नुकसान हो सकता है। इससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है।
किसान देवराम साहू ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि चक्रवात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पहले हुई बारिश और चक्रवात से धान की फसल को नुकसान पहुंचा था। अब एक बार फिर मौसम खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही फसल नुकसान को लेकर परेशान हैं। ऐसे में लगातार बारिश होने से बची हुई फसल को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित खेतों का जल्द सर्वे कराया जाए और फसल को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए। किसान देवराम साहू ने फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है।
किसानों का कहना है कि खेतों में हुए नुकसान का समय पर आकलन होना जरूरी है। यदि सर्वे और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में देरी होती है तो उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराना चाहिए।
लगातार खराब मौसम के बीच जिले के किसानों को अब प्रशासनिक मदद का इंतजार है। किसानों का कहना है कि बारिश और चक्रवात के कारण फसल को हुए नुकसान का सही आकलन किया जाना चाहिए, ताकि पात्र किसानों को फसल बीमा और अन्य प्रावधानों के तहत राहत मिल सके।
किसानों ने सरकार से उनकी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल्द सर्वे और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। फिलहाल लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है।
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