Bemetara News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पहले अरबन चक्रवात के कारण धान की फसल को नुकसान झेल चुके किसानों के सामने अब अकवान चक्रवात के असर से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश और लगातार खराब मौसम के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल पर एक बार फिर नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम की इस दोहरी मार से किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से प्रभावित खेतों का जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है।