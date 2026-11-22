पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन ठेकेदार और संबंधित विभाग की नाकामी के कारण इसका निर्माण पिछले तीन वर्षों से अधूरा है। उन्होंने जिले के लगभग 80 किलोमीटर लंबे मरवाही मार्ग का जिक्र करते हुए कहा कि तीन साल में भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। बैज के मुताबिक, एक साल पहले भी इस मार्ग की स्थिति बेहद खराब थी और आज भी इस पर सफर करना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब सड़कों के कारण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला एक तरह से टापू बन गया है।