JEE Main 2027 और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव!(photo-AI)
JEE Main Session 2: JEE Main 2027 Session 2 और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में संभावित टकराव को लेकर विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है। दोनों परीक्षाएं लगभग एक ही अवधि में आयोजित होने की संभावना है। ऐसे में JEE Main की तैयारी कर रहे 12वीं के विद्यार्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने और उनकी तैयारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और CGBSE से परीक्षा कार्यक्रम में समन्वय करने की मांग की है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, JEE Main 2027 Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 7 अप्रैल 2027 के बीच आयोजित होने की अवधि बताई जा रही है। वहीं, CGBSE की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च से 8 अप्रैल 2027 तक निर्धारित बताई गई हैं। दोनों परीक्षाओं की तारीखें एक-दूसरे के आसपास होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को JEE Main की परीक्षा अवधि के दौरान कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षा भी हो सकती है। वहीं, 5 अप्रैल को भौतिकी, 6 अप्रैल को कुछ व्यावसायिक विषयों और 7 अप्रैल को कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षाएं निर्धारित बताई गई हैं। यदि किसी विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा और JEE Main की परीक्षा एक ही दिन पड़ती है, तो उसके सामने किसी एक परीक्षा को चुनने की स्थिति बन सकती है।
तारीखों में सीधा टकराव नहीं होने की स्थिति में भी विद्यार्थियों की परेशानी कम नहीं होगी। लगातार परीक्षाएं होने से उन्हें विषयों के रिवीजन, मॉक टेस्ट और अंतिम तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। बोर्ड परीक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम और तैयारी का तरीका अलग होने के कारण विद्यार्थियों को दोनों के बीच तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। इससे शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका भी है।
विद्यार्थियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा और JEE Main Session 2 की तारीखों के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकें। उन्होंने NTA और CGBSE से परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा कर तारीखों का सीधा टकराव समाप्त करने और दोनों परीक्षाओं के बीच तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। विद्यार्थियों का मानना है कि परीक्षा कार्यक्रम तय करते समय उन छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो बोर्ड परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
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