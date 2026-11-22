विद्यार्थियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा और JEE Main Session 2 की तारीखों के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकें। उन्होंने NTA और CGBSE से परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा कर तारीखों का सीधा टकराव समाप्त करने और दोनों परीक्षाओं के बीच तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। विद्यार्थियों का मानना है कि परीक्षा कार्यक्रम तय करते समय उन छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो बोर्ड परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।