Durg Extortion Case: ‘15 करोड़ दो, वरना पूरे परिवार को मार देंगे’(photo-AI)
Durg Extortion Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दवा कारोबारी से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉयस नोट भेजा। इसमें खुद को बिश्नोई गैंग का खास आदमी बताते हुए रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद कोतवाली दुर्ग पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी के घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।
जानकारी के अनुसार, मामला दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा को 19 नवंबर को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर वॉयस मैसेज मिला था। जब उन्होंने मैसेज सुना तो उसमें 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का खास आदमी बताया और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
वॉयस नोट में अज्ञात व्यक्ति ने कारोबारी को धमकाते हुए कहा कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए कारोबारी के घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या उसने केवल गैंग का नाम इस्तेमाल कर कारोबारी से रंगदारी मांगने की कोशिश की है। पुलिस व्हाट्सएप पर भेजे गए वॉयस नोट और संबंधित मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। साथ ही धमकी के पीछे की वजह और संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है।
दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा का नाम इससे पहले छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण और री-एजेंट की खरीदी से जुड़े कथित घोटाले में भी सामने आया था। इस मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2025 में प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी संबंधित लेनदेन की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी।
फिलहाल दुर्ग पुलिस 15 करोड़ रुपये की फिरौती और जान से मारने की धमकी के मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने वाले का किसी संगठित गिरोह से संबंध है या उसने कारोबारी को डराने के लिए बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल किया है।
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