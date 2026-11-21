Durg Extortion Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दवा कारोबारी से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉयस नोट भेजा। इसमें खुद को बिश्नोई गैंग का खास आदमी बताते हुए रकम नहीं देने पर कारोबारी और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद कोतवाली दुर्ग पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी के घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।