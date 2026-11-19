सबकी नजर सबसे ज्यादा पाटन पर टिकी है। पाटन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। यहां कांग्रेस के लिए हर पंचायत जीतना अपनी साख बचाने जैसा होगा। वहीं भाजपा के लिए पाटन में एक भी पंचायत जीतना बघेल के गढ़ में सेंध लगाने जैसा होगा। यही कारण है कि पाटन का उपचुनाव अब सिर्फ पंच का चुनाव नहीं, बल्कि दो बड़े राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।