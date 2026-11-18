Registrar Transfer: छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव यानी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी अब डॉ. अशोक कुमार पटेल को सौंपी गई है। वहीं, वर्तमान कुलसचिव डॉ. भानुप्रताप राठिया को उनके पद से हटाकर संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। इस संबंध में पशुधन विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। शासन के इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होगा।