कामधेनु विश्वविद्यालय में बदले रजिस्ट्रार (Photo Source- Patrika File Photo)
Registrar Transfer: छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव यानी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी अब डॉ. अशोक कुमार पटेल को सौंपी गई है। वहीं, वर्तमान कुलसचिव डॉ. भानुप्रताप राठिया को उनके पद से हटाकर संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। इस संबंध में पशुधन विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। शासन के इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होगा।
राज्य शासन के आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर कार्यरत डॉ. अशोक कुमार पटेल को दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग का नया कुलसचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक इस पद पर पदस्थ किया गया है। अब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज और कुलसचिव से जुड़ी जिम्मेदारियां डॉ. पटेल संभालेंगे।
डॉ. भानुप्रताप राठिया को संचालनालय भेजा गया। वहीं, विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलसचिव डॉ. भानुप्रताप राठिया को उनके मौजूदा पद से हटाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के अनुसार, उन्हें संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ में संयुक्त संचालक के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया है। उनकी यह पदस्थापना भी अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक की गई है। यानी अब डॉ. राठिया विश्वविद्यालय के बजाय संचालनालय में अपनी सेवाएं देंगे।
यह आदेश महानदी भवन स्थित मंत्रालय से पशुधन विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है। अवर सचिव नूतन अजागर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों की नई पदस्थापना का उल्लेख किया गया है। आदेश के तहत एक ओर डॉ. भानुप्रताप राठिया को संचालनालय भेजा गया है, वहीं दूसरी ओर डॉ. अशोक कुमार पटेल को विश्वविद्यालय का नया कुलसचिव बनाया गया है।
दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय प्रदेश में पशु चिकित्सा और पशुपालन से जुड़ी शिक्षा एवं गतिविधियों का प्रमुख संस्थान है। ऐसे में कुलसचिव का पद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शासन के इस फैसले के बाद अब डॉ. अशोक कुमार पटेल विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल दोनों अधिकारियों की पदस्थापना अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक की गई है।
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