भिलाई की प्रिया इंडस्ट्री में लगी आग (Photo Source- Patrika)
Industrial Area Fire: भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। जामुल थाना क्षेत्र स्थित प्रिया इंडस्ट्री में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। उद्योग में आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
मिली जानकारी के अनुसार, जामुल थाना क्षेत्र में स्थित प्रिया इंडस्ट्री में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र में हलचल बढ़ गई। फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। आग से उद्योग को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी अभी नहीं हो पाया है। आग पर काबू पाने और घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
औद्योगिक इकाई में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट, मशीनरी में खराबी या कोई अन्य कारण है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
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