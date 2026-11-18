मिली जानकारी के अनुसार, जामुल थाना क्षेत्र में स्थित प्रिया इंडस्ट्री में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र में हलचल बढ़ गई। फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। आग से उद्योग को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी अभी नहीं हो पाया है। आग पर काबू पाने और घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।