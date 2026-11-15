महाभारत की गाथा को 50 साल तक दिया स्वर, अब नई पीढ़ी को दे रहीं पंडवानी की सीख, जानें शांतिबाई का सफर

भिलाई@पुनीत कौशिक। Chhattisgarh Folk Artist: पंडवानी की हर प्रस्तुति में महाभारत की कथा के साथ छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और संगीत की गहरी साधना भी सुनाई देती है। इस कला को आधी सदी से अपनी आवाज दे रहीं भिंभौरी तिरगा गांव की शांतिबाई चेलक अब एक नई जिम्मेदारी निभा रही हैं। जिस पंडवानी को उन्होंने अपने पिता से सीखा, उसी विरासत को अब नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी हैं। उनका प्रयास है कि पंडवानी केवल मंचों और कलाकारों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चे भी इस विधा को सीखें और आगे चलकर इसके नए संवाहक बनें। इसके लिए वे अलग-अलग स्थानों पर बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं और पंडवानी स्कूल शुरू करने की दिशा में प्रयास कर रही हैं।