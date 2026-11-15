विदेश में पढ़ाई का क्रेज हुआ कम, दो साल में 31% घटे भारतीय छात्र, जानिए क्या है वजह?

विदेश जाने से कतरा रहे विद्यार्थियों के लिए अब दुर्ग-भिलाई के निजी विश्वविद्यालयों में ही कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे शीर्ष संस्थानों के कोर्स उपलब्ध हो गए हैं। हाइब्रिड मोड पर संचालित इन पाठ्यक्रमों मे ऑनलाइन कक्षाओं के साथ डाउट क्लीयरेंस के लिए विशेषज्ञ खुद भिलाई पहुंच रहे हैं। सर्वे में 72 प्रतिशत युवाओं ने माना कि देश में ही विदेशी विवि के प्रोग्राम कम खर्च में विश्वस्तरीय शिक्षा दे रहे हैं, जबकि 69 प्रतिशत युवा वीजा झंझट से बचने के लिए इसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। वहीं, 68 प्रतिशत युवाओं ने अपने ही देश या प्रदेश के संस्थानों में दाखिला लेने की इच्छा जताई है।