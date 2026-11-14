LLB Student Suicide: भिलाई में घर पर मिला लॉ छात्रा का शव, सुसाइड नोट पर लिखा मिला गूगल-पे व मोबाइल का पासवर्ड

टीआई ने बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। तलाशी के दौरान छात्रा की कमीज से दोनों तरफ लिखा एक पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें उसने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति स्नेह जताते हुए लिखा कि उसने परिवार से एक बात छिपाई थी। वह अनुज नामक युवक को पसंद करती थी, लेकिन युवक ने अचानक उससे बातचीत बंद कर दी और चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर वह यह कदम उठा रही है। सुसाइड नोट के अंत में उसने अपने मोबाइल और गूगल-पे का पासवर्ड भी लिखा है।