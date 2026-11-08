मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी पूजे जाते हैं श्रीराम, भिलाई के आशीष दास के पास है रामायण के दुर्लभ डाक टिकटों का खजाना

इस विशेष संग्रह में 13 नवंबर से 17 नवंबर तक पांच अलग-अलग दिवसों के कवर शामिल हैं। 13 नवंबर को श्रीराम दिवस के रूप में समर्पित किया गया। 14 नवंबर को सीता-राम दिवस, 15 नवंबर को लक्ष्मण दिवस, 16 नवंबर को हनुमान दिवस और 17 नवंबर को जटायु दिवस के नाम से विशेष कवर जारी किए गए। इन पांचों पात्रों का रामायण में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं, माता सीता धैर्य और त्याग का उदाहरण हैं, लक्ष्मण समर्पण के प्रतीक हैं, हनुमान भक्ति और सेवा का संदेश देते हैं, जबकि जटायु अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और बलिदान की प्रेरणा देते हैं।