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Life Certificate: छत्तीसगढ़ में पेंशनभोगियों के लिए राहत, घर बैठे सिर्फ 70 रुपए में बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

Life Certificate:पेंशनभोगी अब डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक की मदद से घर बैठे मात्र 70 रुपए में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकेंगे। जानें पूरी प्रक्रिया।
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रायपुर

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Love Sonkar

Updated: 31 Oct 2026, 9:35 AM IST

Digital Life Certificate

पेंशनभोगियों के लिए राहत (photo Patrika)

Digital Life Certificate: डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अब पेंशनभोगी घर बैठे मात्र 70 रुपए में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकेंगे। इसके तहत कोई भी पेंशनभोगी अपने घर पर ही डाकिया व ग्रामीण डाक सेवक की सहायता से डीएलसी बनवा सकता है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं ऐसे पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करना है, जिन्हें जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए बैंक व अन्य कार्यालयों में जाने में कठिनाई होती है।

इस तरह से बनवा सकेंगे प्रमाण-पत्र

डाकिया व ग्रामीण डाक सेवक पेंशनभोगी के घर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस प्रक्रिया में पेंशनभोगी का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा।

केवल 70 रुपए देना होगा शुल्क

डाक विभाग की इस डोरस्टेप सुविधा के लिए पेंशनभोगियों को मात्र 70 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके जरिए उन्हें घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी। यह सेवा उन लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी, जिनके परिवार के सदस्य दूर रहते हैं और जिन्हें अकेले बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी होती है।

दिव्यांग पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत

हर साल पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को निर्धारित समय पर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होता है। पहले इसके लिए कई लोगों को बैंक या संबंधित कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था। अधिक उम्र, बीमारी, चलने-फिरने में परेशानी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी के कारण यह प्रक्रिया कई बार बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाती थी। डाक विभाग की इस पहल से अब घर बैठे ही यह जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक पहले से ही घर-घर तक डाक सेवाएं पहुंचाते हैं।

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31 Oct 2026, 9:35 AM IST

Published on:

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