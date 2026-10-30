रायपुर में ओवरब्रिज पर मजदूरों को कुचलकर भागा वाहन, 2 की मौके पर ही मौत, एक अस्पताल में भर्ती

पुलिस के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे की है। ग्राम सेरीखेड़ी में रेलवे ओवरब्रिज के उतार पर एनएच-53 के बीच बने सीमेंट के डिवाइडर पर पेंटिंग का काम चल रहा था। इस काम में कपिल सैनी उर्फ गोलू (24), पिंटू माली (45) और थनवा सहित अन्य मजदूर लगे हुए थे। सड़क पर काम के दौरान सुरक्षा के लिए स्टापर लगाए गए थे। मजदूर सड़क के बीचोंबीच डिवाइडर पर पेंटिंग कर रहे थे। इसी दौरान आरंग की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहा एक अज्ञात वाहन स्टापर को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा और मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों मजदूर घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।