पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में पहुंचे करीब 500 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे जाते हैं। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत सहित पात्र किसान परिवारों को खेती-किसानी से जुड़ी आर्थिक जरूरतों में सहयोग देना है। राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से किसानों को इसका लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है।