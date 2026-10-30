छत्तीसगढ़ में DA बढ़ोतरी का आदेश जारी, 7वें-6वें वेतनमान में अब कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके बाद 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी अलग दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से देय होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।