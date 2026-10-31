दीपावली से पहले रायपुर में खाद्य विभाग का छापा, मिठाई और बेकरी दुकानों से 80 किलो ब्रेड और 8 बोरी मैदा जब्त

मिठाई और बेकरी दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा (Photo Source- AI Generate)
Bakery Factory Raid: राजधानी रायपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग की टीम ने शहर की एक बेकरी फैक्ट्री सहित कई मिठाई प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जांच की। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण में अस्वच्छता मिलने पर करीब 80 किलो ब्रेड और मैदे की 8 बोरियां जब्त की गईं। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल अपनी टीम के साथ शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण के लिए पहुंचे। सबसे पहले टीम ने समता कॉलोनी स्थित द ब्रेड बास्केट की फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां तैयार किए जा रहे नमकीन, कुकीज और ब्रेड की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने लिए गए। इन सैंपल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके बाद टीम ने भानपुरी स्थित खत्री स्वीट्स, कमल विहार स्थित कृष्ण स्वीट्स और दावड़ा कॉलोनी स्थित अग्रवाल मिठाई वाला में भी औचक निरीक्षण किया। इन प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के रखरखाव, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर साफ-सफाई और स्वच्छता से जुड़ी कमियां सामने आईं। इसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 80 किलो ब्रेड और मैदे की 8 बोरियां जब्त कीं। जब्त सामग्री को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसी खाद्य सामग्री की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना है, जिसके रखरखाव या निर्माण में स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा हो। खाद्य पदार्थों के निर्माण से लेकर उनके भंडारण और बिक्री तक साफ-सफाई बनाए रखना कारोबारियों की जिम्मेदारी है।
द ब्रेड बास्केट फैक्ट्री से लिए गए नमकीन, कुकीज और ब्रेड के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल विभाग की टीम अलग-अलग प्रतिष्ठानों में निरीक्षण और जरूरी कार्रवाई कर रही है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता का सीधा संबंध आम लोगों के स्वास्थ्य से है। मिठाई, ब्रेड, नमकीन और बेकरी उत्पादों के निर्माण व बिक्री के दौरान साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है। विभाग की इस तरह की औचक जांच का मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। फिलहाल रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का निरीक्षण अभियान जारी है। जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई से इस मामले में और जानकारी सामने आ सकती है।
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