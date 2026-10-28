CG Breaking News: त्योहारों से पहले बड़ा खुलासा! अमूल-गोवर्धन-वचन घी के नमूने फेल, खाद्य विभाग ने बढ़ाई जांच

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ में त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के बीच बिलासपुर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अहम खबर सामने आई है। करीब एक महीने पहले 9 प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें अमूल, गोवर्धन और वचन ब्रांड के घी के नमूनों के अलावा पनीर, दही, एग करी, चना और पोहा भी शामिल हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार, इन नमूनों की जांच रायपुर की प्रयोगशाला में कराई गई थी।