पेरिस की तर्ज पर बना बिलासपुर का गोल बाजार, रोजाना एक करोड़ का कारोबार, ऑनलाइन दौर में भी कायम है भरोसा

Bilaspur Gol Bazar: बिलासपुर का सबसे पुराना और लोकप्रिय गोल बाजार आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत और व्यावसायिक सक्रियता के लिए जाना जाता है। इस बाजार का निर्माण सन् 1936 में किया गया था। इसे उस समय बिहारी अग्निहोत्री ने पेरिस की सिटी की तर्ज पर बनवाया था। उस दौर में यह शहर के लिए एक आधुनिक और सुनियोजित बाजार माना गया। पहले इस जगह को कुंजबिहारी अग्निहोत्री बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ यह नाम बदलकर गोल बाजार हो गया। उस समय बाजार की संरचना चारों ओर से खुली थी।