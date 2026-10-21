छत्तीसगढ़ में RSS का नया संगठनात्मक ढांचा, इन दो संभागों में बंट सकता है प्रदेश

प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे के तहत छत्तीसगढ़ को दो हिस्सों में बांटने की चर्चा है। इसके अनुसार बिलासपुर और सरगुजा संभाग को मिलाकर एक संगठनात्मक संभाग बनाया जा सकता है। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग को दूसरे संभाग में शामिल करने का प्रस्ताव सामने आया है। इस पुनर्गठन से अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित करना आसान हो सकता है। खासकर दूरस्थ वनांचलों में काम करने वाले पदाधिकारियों और प्रचारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावित विभाजन का अंतिम स्वरूप क्या होगा और नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।