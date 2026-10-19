161 साल पुराने राम-जानकी मंदिर में दशहरे पर 12 घंटे दर्शन, पहली बार सुबह 4 बजे खुलेंगे पट, मनोकामना पूरी होने की मान्यता

Ram Janaki Temple:बिलासपुर जिले के हटरी चौक स्थित करीब 161 साल पुराने श्रीराम-जानकी मंदिर में इस बार दशहरे पर दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। पहली बार मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे बंद होंगे। इस तरह श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम, माता जानकी और हनुमानजी के दर्शन के लिए 12 घंटे मिलेंगे। मनोकामना पूर्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस देवालय में दशहरे पर बिलासपुर के अलावा दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होती है।