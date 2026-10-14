नौ दिन बदली दिनचर्या, 50 डिग्री की तपिश में 11 हजार ज्योतियों की रखवाली कर रहे सेवक, मां महामाया के दरबार में कठिन साधना

प्राचीन मां महामाया के हर ज्योति घर के बाहर 15 से 20 सेवकों की टोलियां लगी हुई हैं। हमारी आस्था ज्योति से मातारानी का आंचल दिन-रात चौबीसों घंटे जगमगाते रहें, हर 6 से 8 घंटे में तेल डालना पड़ता है। इस काम में लगे रखवालों ने चर्चा में बताया कि नौ दिनों तक माई की सेवा मानकर खुद को पता देते हैं। पर, कभी मन को पीड़ा नहीं हुई। 50 डिग्री से ज्यादा तापमान में इसी भाव से आस्था दीपों को तेल देते हैं और बातियों का देखते हैं। किसी जोत की बाती तेंढ़ी होकर तेल में डूब न जाए, इस पर पूरी नजर रखनी पड़ती है। साहब… नौ दिनों तक जैसे पूरी दिनचर्या ही बदल जाती है।