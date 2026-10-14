भारत-जिम्बाब्वे सीरीज में AI का कमाल, टिकट स्कैनिंग से लाइव फील्डिंग मैप तक, दर्शकों को मिलेगा नया अनुभव

रायपुर@ दिनेश कुमार। India vs Zimbabwe: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रही भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज इस बार खेल प्रेमियों के लिए एक नया तकनीकी अनुभव लेकर आ रही है। मैच के सीधे प्रसारण से लेकर स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश तक की अहम जिम्मेदारियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के हवाले हैं। तकनीक के इस दखल से न सिर्फ स्टेडियम में एंट्री आसान और सुरक्षित होगी, बल्कि घर बैठे टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों को भी हर गेंद का सटीक विश्लेषण देखने को मिलेगा।