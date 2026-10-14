छत्तीसगढ़ में दो प्रांतों में बंटेगा RSS, जेन-जी तक पहुंच बढ़ाने का नया प्लान, जानें क्या बदलेगा?

संघ की इस नई व्यवस्था को संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय स्तर पर गतिविधियों को गति देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। प्रांतों का विभाजन होने से क्षेत्रवार जिम्मेदारियां तय करने, शाखाओं के विस्तार और स्वयंसेवकों के बीच समन्वय बनाने में मदद मिल सकती है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 34 जिलों के 1,643 स्थानों पर आरएसएस की 2,188 शाखाएं संचालित हो रही हैं। जनवरी 2027 से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी और रायपुर में लगभग 300 नए स्थानों पर शाखाएं शुरू करने का लक्ष्य बताया गया है।।