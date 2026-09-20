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Chhattisgarh Politics: भाजपा को बड़ा झटका! 8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, MLA ने किया स्वागत

Youth Join Congress: भाजपा से नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलग होने के बीच अब 8 युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विधायक इंद्र साव की मौजूदगी में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की विचारधारा के साथ काम करने की बात कही।
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बलोदा बाज़ार

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Khyati Parihar

Sep 20, 2026

Congress Joining

8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

BJP Leaders: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी करीब दो साल का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज दिखाई दे रही है। बीते करीब दो महीनों में भाजपा से नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलग होने के कई मामले सामने आए हैं। 27 जुलाई से 17 सितंबर के बीच तीन अलग-अलग जिलों से कुल 156 नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के भाजपा से अलग होने की बात सामने आई है।

इसी सियासी हलचल के बीच बलौदाबाजार क्षेत्र में भी भाजपा को झटका लगा है। राजपुर क्षेत्र के 8 युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। युवाओं ने विधायक इंद्र साव की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नवप्रवेशी युवाओं ने पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रति विश्वास जताते हुए संगठन के साथ मिलकर काम करने की बात कही।

Chhattisgarh Politics: भाजपा सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल

कांग्रेस में शामिल हुए युवाओं ने भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। युवाओं ने रोजगार, महंगाई, युवाओं के भविष्य और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, आम जनता को राहत देने और क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ने का निर्णय लिया।

विधायक इंद्र साव ने किया स्वागत

कांग्रेस में शामिल होने वाले युवाओं का विधायक इंद्र साव ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी संगठन की ताकत होते हैं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। विधायक ने नवप्रवेशी युवाओं से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और जनता के बीच रहकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की बात भी कही।

8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

राजपुर क्षेत्र में कांग्रेस में शामिल होने वाले युवाओं में संतीश साहू, दीपक खरे, संतोष साहू, चुनेश टंडन, उमराव साहू, विक्की साहू, राजा साहू और ललित साहू शामिल हैं। इन युवाओं के कांग्रेस में प्रवेश के बाद स्थानीय कांग्रेस संगठन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नवप्रवेशी युवाओं का स्वागत किया।

संगठन मजबूत करने पर जोर

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। नवप्रवेशी युवाओं ने भी कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप कार्य करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान करहीबाजार कांग्रेस मंडल अध्यक्ष कोमल साहू समेत स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने को स्थानीय स्तर पर संगठन विस्तार की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

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Updated on:

20 Sept 2026 04:31 pm

Published on:

20 Sept 2026 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Chhattisgarh Politics: भाजपा को बड़ा झटका! 8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, MLA ने किया स्वागत

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