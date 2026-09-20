Chhattisgarh Politics: भाजपा को बड़ा झटका! 8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, MLA ने किया स्वागत

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। नवप्रवेशी युवाओं ने भी कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप कार्य करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान करहीबाजार कांग्रेस मंडल अध्यक्ष कोमल साहू समेत स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। युवाओं के कांग्रेस में शामिल होने को स्थानीय स्तर पर संगठन विस्तार की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।