प्रतिबंध के बावजूद बलौदाबाजार में धड़ल्ले से बिक रही करील, अवैध कटाई और रसायन के इस्तेमाल का आरोप

Chhattisgarh News: मानसून के सीजन में बांस की नई कोंपल यानी करील अपनी खास मांग और स्वाद के कारण स्थानीय सब्जी बाजारों की रौनक बढ़ा रही है, लेकिन इसकी बेरोक-टोक आवक ने वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, जून के मध्य से लेकर अगस्त के अंत तक का समय बांस के प्राकृतिक पुनर्जनन (रिजेनेरेशन) के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समयावधि में करील की कटाई पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, इसके बावजूद बाजारों में इसका पहुंचना अवैध कटाई और प्रशासनिक निगरानी की पोल खोल रहा है।