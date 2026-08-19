बलौदाबाजार कलेक्टर बोले- ‘बने खाबो, बने रहिबो’, अगले 7 दिन चलेगा अभियान, खाद्य कारोबारियों पर पैनी नजर

Chhattisgarh News: 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर कुलदीप शर्मा खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत ‘बने खाबो, बने रहिबो 2.0’ अभियान की शुरुआत की है। दरअसल आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षितए शुद्धए गुणवत्तापूर्ण और मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने नई पहल की है। अभियान के तहत जिले में सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य शासन के निर्देश पर शुरू हुआ यह अभियान आगामी रविवार तक पूरे जिले में संचालित किया जाएगा।