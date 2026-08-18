CG Police Transfer List: बड़ा फेरबदल! 6 ASI समेत 36 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया आदेश

CG Police Transfer List: 36 पुलिसकर्मी हुए ट्रांसफर(photo-patrika)
CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कुल 36 पुलिसकर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। तबादले के बाद सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को अपनी नई पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, तबादला सूची में अलग-अलग पदों पर तैनात पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इसमें एक उप निरीक्षक (SI), 6 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 14 प्रधान आरक्षक, एक महिला आरक्षक और 14 आरक्षक शामिल हैं। इस तरह जिले में कुल 36 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है।
पुलिस विभाग में समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव किया जाता है। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को बेहतर करना, थानों और पुलिस इकाइयों में आवश्यकतानुसार बल उपलब्ध कराना और कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना होता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जारी यह तबादला आदेश भी इसी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
तबादला आदेश में संबंधित सभी पुलिसकर्मियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी तबादला किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनावश्यक देरी के अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। इससे संबंधित थानों और पुलिस इकाइयों में नई पदस्थापना के अनुसार कामकाज शुरू होगा।
तबादले के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बदलेंगी। नए स्थान पर पदस्थापना के साथ पुलिसकर्मियों को स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, गश्त और शिकायतों से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। प्रशासनिक फेरबदल से पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है।
बलौदाबाजार-भाटापारा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय की ओर से जारी आदेश में सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों के नाम और नवीन पदस्थापना का विवरण दिया गया है। तबादला आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नई जगह कार्यभार संभालना होगा।
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