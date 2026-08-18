CG Police Transfer List: बड़ा फेरबदल! 6 ASI समेत 36 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया आदेश

CG Police Transfer List: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कुल 36 पुलिसकर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। तबादले के बाद सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को अपनी नई पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।