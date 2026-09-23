मौत के बाद भी दूसरों के काम आएगा शरीर, बलौदाबाजार के दो दंपतियों ने लिया देहदान का संकल्प

इसी विचार से प्रेरित होकर दोनों ने देहदान का फैसला लिया। खास बात यह है कि उनके इस निर्णय में परिवार के सदस्यों की भी सहमति है। दंपति का कहना है कि मृत्यु के बाद शरीर को केवल अंतिम संस्कार तक सीमित रखने के बजाय यदि उससे किसी जरूरतमंद को लाभ मिल सके, तो समाज के लिए इससे बेहतर योगदान कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से भी मृत्योपरांत देहदान के लिए आगे आने की अपील की। उनका कहना है कि देहदान को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मानवीय पहल का हिस्सा बन सकें।