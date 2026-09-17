PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर बलौदा बाजार में जलेंगे सवा लाख दीये, डीएम-एसपी सुबह से तैयारियों में जुटे

Today PM Modi Birthday: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। इस खास मौके पर बीजेपी पूरे प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज बलौदाबाजार में भी महारिकॉर्ड बनाने की तैयारियां सुबह से जारी है। जिले के कलेक्टर-एसपी भी सुबह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अधिकारियों से पल-पल की अपडेट ले रहे हैंं। दरअसल आज शाम 7 बजे बलौदाबाजार की चौपाटी सवा लाख दीयों की रोशनी से जगमगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्बाध जनसेवा और समर्पण काल के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा।