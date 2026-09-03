नौकरी के नाम पर ठगी मामले में नया अपडेट! भाजपा से निष्कासित नेता के बेटे पर एक और FIR

Balodabazar Job Fraud: शराब दुकान में सेल्समैन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 50 हजार रुपये लेने के आरोप में भाजपा से निष्कासित नेता कृष्णा अवस्थी के बेटे प्रणव अवस्थी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। मामला सिटी कोतवाली बलौदाबाजार का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 1.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसमें से 50 हजार रुपये नकद दिए गए, लेकिन नौकरी नहीं लगी और रकम भी वापस नहीं की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस कथित बैंक दस्तावेजों, पैसों के लेन-देन और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है।