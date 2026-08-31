BJP नेता के फर्जीवाड़ा की खुली पोल! नौकरी के नाम पर की थी 2 लाख की ठगी, सामने आया पूरा मामला

BJP Leader Krishna Awasthi: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कथित ठगी और फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज-कृषि विकास निगम के नाम से कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर कसडोल निवासी एक युवक को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। इस मामले में भाजपा नेता कृष्णा अवस्थी पर 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।