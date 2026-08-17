CGMSC Recruitment Scam: पुराने कर्मचारियों की छंटनी, नई भर्ती में कमीशनखोरी का आरोप

कर्मचारियों के मुताबिक, कई विभागों में स्थायी या सीधी भर्ती नहीं होने का फायदा उठाकर आउटसोर्सिंग व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि नए अधिकारी के आने के बाद पहले से कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटाकर नए लोगों को रखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दावा किया गया है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों का चयन योग्यता या आवश्यकता के बजाय कथित सिफारिश और लेनदेन के आधार पर किए जाने के आरोप हैं। इससे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है।