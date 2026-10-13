छत्तीसगढ़ की 36 देवियां एक ही पंडाल में विराजमान, चंपारण में दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु

आदर्श दुर्गोत्सव समिति के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में पूजी जाने वाली आराध्य देवियों के दर्शन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इससे श्रद्धालु एक साथ विभिन्न देवी स्वरूपों के दर्शन कर सकें और प्रदेश की धार्मिक परंपराओं से जुड़ सकें। आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। पहले वर्ष मिले उत्साह और प्रेरणा के बाद इस बार भी समिति और ग्रामवासियों के सहयोग से दुर्गा पंडाल सजाया गया है। आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के गांवों और दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।