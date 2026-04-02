Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर 7 दिन का महाउत्सव, 1994 में स्थापित मंदिर बना आस्था का केंद्र, भक्ति में डूबा शहर

मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस बार खास बात यह है कि शहर के कई मंदिरों में एक दिन नहीं, बल्कि 7 दिनों तक लगातार महोत्सव चलेगा, जिसमें रोज अलग-अलग प्रकार के भोग और प्रसाद वितरण किए जाएंगे। हनुमान जयंती के मौके पर आज पूरा शहर भक्ति में डूबा नजर आएगा। सुबह से रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और शहर जयकारों से गूंज उठेगा।