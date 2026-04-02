Hanuman Jayanti 2026: राजधानी के 1000 से अधिक मंदिरों में महाआरती, CM साय नर्मदा कुंड मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

वहां वे श्री हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा-अर्चना करेंगे और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे रात करीब 8:10 बजे वापस अपने निवास लौटेंगे। हनुमान जयंती के मद्देनजर शहर में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आयोजन शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। पूरे शहर में धार्मिक उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है।