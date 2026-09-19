कहीं सोने का मुकुट तो कहीं लेटे हुए बप्पा! रायपुर के 10 सबसे अनोखे गणेश, जानिए हर स्वरूप की खासियत

रायपुर के पुराने और चर्चित गणेश पंडालों में गोल बाजार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल की ओर से सजाए जाने वाले इस पंडाल में बप्पा का भव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहता है। यहां गणेश जी को सोने के मुकुट से सजाने की परंपरा विशेष चर्चा में रहती है। बताया जाता है कि मुकुट में बड़ी मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। बप्पा का यह राजसी स्वरूप ऐश्वर्य, समृद्धि और भक्तों की आस्था का प्रतीक माना जाता है।