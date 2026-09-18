CG Railway Update: 20 सितंबर से इन 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

CG Railway Update: 79वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल स्थित भोड़वाल माजरी स्टेशन पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। पहले यह सुविधा 30 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 20 सितंबर से लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं को इसका लाभ 31 अक्टूबर तक मिलेगा। इस फैसले से समागम में देशभर से पहुंचने वाले यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।