18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

बांग्लादेशी होने के संदेह में 23 लोगों की हिरासत मामले में बड़ा अपडेट, रायपुर में 19 रिहा, चार अब भी इंतजार में

Bengali migrant workers: रायपुर में बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिए गए मुर्शिदाबाद के 23 बंगाली भाषी लोगों में 19 को रिहा कर दिया गया। बाकी चार लोगों की रिहाई का इंतजार है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2026

Chhattisgarh Custody Case

बंगाली भाषी 23 लोगों की हिरासत के बाद 19 रिहा (https://x.com/SamirulAITC/status/2100861581236306197)

Chhattisgarh Custody Case: छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिए गए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के 23 प्रवासी कामगारों में से 19 लोगों को रिहा किए जाने की बात सामने आई है। ये लोग मुर्शिदाबाद के सुती, रघुनाथगंज और समसेरगंज इलाके से बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें 4 सितंबर को बिलासपुर क्षेत्र में हिरासत में लिया गया था और बाद में रायपुर स्थित होल्डिंग सेंटर भेजे जाने की बात सामने आई थी।

Raipur News: 19 लोगों की रिहाई

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हिरासत में लिए गए 23 लोगों में से 19 को अब रिहा कर दिया गया है। बाकी चार लोगों की स्थिति को लेकर अभी उनके दस्तावेजों और SIR से जुड़े मामलों की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है। इस मामले में उनके परिवारों की ओर से भी जल्द रिहाई की मांग की गई है।

शुरुआत में 23 लोगों को लिया गया था हिरासत में

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ये प्रवासी कामगार करीब दो महीने पहले काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इनमें कुछ लोग घर-घर जाकर घरेलू सामान बेचने का काम करते थे। 4 सितंबर को बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने इन्हें बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजे जाने की जानकारी सामने आई।

परिजनों ने दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता सत्यापन की मांग की

हिरासत की खबर सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में इन लोगों के परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, परिजनों ने संबंधित लोगों के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों का हवाला देते हुए उनकी नागरिकता की जांच कर उन्हें वापस भेजने की मांग की थी।

बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर उठे सवाल

इस मामले के बाद दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों की पहचान और दस्तावेजों की जांच को लेकर भी सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता समीरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सभी 23 लोगों को भारतीय नागरिक और मुर्शिदाबाद निवासी बताया था। यह उनका राजनीतिक दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध स्रोतों से नहीं होती।

नागरिकता की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर जोर

मामले में मूल सवाल दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित लोगों की नागरिकता की कानूनी पुष्टि से जुड़ा है। ऐसे मामलों में पहचान और नागरिकता की जांच निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टों में 19 लोगों की रिहाई की जानकारी सामने आई है, जबकि बाकी चार लोगों के मामले में प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा बताई जा रही है।

बंगाली भाषा को लेकर भी चर्चा

इस घटनाक्रम के बाद बंगाली भाषा और प्रवासी मजदूरों की पहचान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। समर्थकों का कहना है कि केवल भाषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं की जा सकती। वहीं, प्रशासन की ओर से किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर संदेह होने पर दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में इस मामले में अंतिम स्थिति संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 03:26 pm

Published on:

18 Sept 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बांग्लादेशी होने के संदेह में 23 लोगों की हिरासत मामले में बड़ा अपडेट, रायपुर में 19 रिहा, चार अब भी इंतजार में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: बीरगांव में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, 76 श्रमवीरों का सम्मान

birgaon news
रायपुर

रायपुर में उद्योगों का बड़ा मंच तैयार, CM साय ने 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र बनाने की घोषणा की

India Industrial Fair 2026
रायपुर

कृषि विभाग के कर्मचारियों का बढ़ सकता है वेतन-भत्ता! बिलासपुर हाईकोर्ट में सरकार ने दी बड़ी जानकारी

CG High Court
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 1.50 करोड़ से अधिक ‘आशीर्वाद के दीये’ जले, गांव से लेकर शहर हुए रोशन

cm vishnudeo sai
रायपुर

Patrika Exclusive: 100 KM स्पीड से टक्कर के बाद भी बच सकती है जान, रायपुर-बिलासपुर NH-130 पर लगेगा ‘सेफ्टी कवच’

raipur bilaspur nation highway
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.