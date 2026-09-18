बांग्लादेशी होने के संदेह में 23 लोगों की हिरासत मामले में बड़ा अपडेट, रायपुर में 19 रिहा, चार अब भी इंतजार में

इस मामले के बाद दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों की पहचान और दस्तावेजों की जांच को लेकर भी सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता समीरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सभी 23 लोगों को भारतीय नागरिक और मुर्शिदाबाद निवासी बताया था। यह उनका राजनीतिक दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध स्रोतों से नहीं होती।