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रायपुर

महापौर मीनल चौबे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी! भाजपा पार्षदों की शिकायत पर FIR दर्ज

Meenal Choubey Controversy: रायपुर की महापौर मीनल चौबे को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गाली देने के मामले में सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हुई है। पुलिस वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान में जुटी है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2026

Mayor Meenal Choubey

महापौर को गाली देने वाले युवक पर FIR (Photo Source- Patrika)

Mayor Meenal Choubey: रायपुर की महापौर मीनल चौबे को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गाली देने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जलभराव और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे पर बनाए गए एक वीडियो में महापौर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और भाजपा पार्षद दल ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान करने में जुटी है। साथ ही वीडियो के स्रोत और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले अकाउंट की भी जांच की जा रही है।

BJP Councillor Group: जलभराव और सड़क के मुद्दे पर बनाया गया था वीडियो

जानकारी के अनुसार, रायपुर में बारिश के बाद जलभराव और सड़कों की स्थिति को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में शहर की व्यवस्थाओं और जलभराव की समस्या को लेकर अपनी बात रखी गई थी। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने रायपुर की महापौर मीनल चौबे के खिलाफ कथित तौर पर गाली-गलौज और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं और पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

महापौर के खिलाफ कथित अभद्र भाषा वाले वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी विवाद बढ़ गया। भाजपा पार्षद दल ने वीडियो की भाषा पर नाराजगी जताते हुए इसे आपत्तिजनक बताया। पार्षदों का कहना था कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद भाजपा पार्षद दल के सदस्य सिविल लाइन थाने पहुंचे और वीडियो बनाने व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

भाजपा पार्षद दल ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

वीडियो को लेकर भाजपा पार्षद दल की ओर से सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई थी। शिकायत में वीडियो में इस्तेमाल की गई कथित आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का उल्लेख करते हुए युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद मामले में FIR दर्ज कर ली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो बनाने वाला और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक कौन है।

आरोपी युवक की पहचान में जुटी पुलिस

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच अब वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान पर केंद्रित है। पुलिस संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो के डिजिटल स्रोत की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि वीडियो सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था और इसे पोस्ट करने वाला व्यक्ति कौन है। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

Chhattisgarh News: पहले शिकायत, अब FIR; जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

इस मामले में पहले भाजपा पार्षद दल की ओर से पुलिस से शिकायत की गई थी। अब शिकायत के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद जांच आगे बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल वीडियो और उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान होने के बाद मामले में तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब निगम की राजनीति से निकलकर पुलिस जांच तक पहुंच गया है। युवक की पहचान होने और जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

04 Sept 2026 12:40 pm

Published on:

04 Sept 2026 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महापौर मीनल चौबे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी! भाजपा पार्षदों की शिकायत पर FIR दर्ज

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