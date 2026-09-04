महापौर मीनल चौबे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी! भाजपा पार्षदों की शिकायत पर FIR दर्ज

Mayor Meenal Choubey: रायपुर की महापौर मीनल चौबे को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गाली देने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जलभराव और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे पर बनाए गए एक वीडियो में महापौर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और भाजपा पार्षद दल ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान करने में जुटी है। साथ ही वीडियो के स्रोत और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले अकाउंट की भी जांच की जा रही है।